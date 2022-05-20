Antalyalı gençler Niğde'yi gezdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalyalı gençler Niğde'yi gezdi

AA - Harun Reşit Yıldıko - Güncel
 - Güncelleme:
Antalyalı gençler Niğde'yi gezdi

"Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Antalya'dan Niğde'ye gelen öğrenciler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile kentin tarihi kültürel yerlerini ziyaret etti.

"Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Antalya'dan Niğde'ye gelen öğrenciler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile kentin tarihi kültürel yerlerini ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kampüsteki bazı merkezleri gezen yaklaşık 45 öğrenci, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ile bir araya geldi.

Öğrencileri misafir etmekten duyduğu memnuniyetini belirten Uslu, "'Biz Anadoluyuz Projesi, ülke içindeki kültürlerin kaynaşması ve tanınması bağlamında çok değerli. Proje kapsamında şehrimize ve üniversitemize ziyarette bulunan Antalyalı gençlere ve yöneticilere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Rektör Uslu'ya hediye takdim eden öğrenciler, daha sonra kentin tarihi ve kültürel yerlerini gezdi.

AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Antalya, Rektör, Niğde, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title