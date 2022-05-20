Antalyalı gençler Niğde'yi gezdi - Haberler

"Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Antalya'dan Niğde'ye gelen öğrenciler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile kentin tarihi kültürel yerlerini ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kampüsteki bazı merkezleri gezen yaklaşık 45 öğrenci, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ile bir araya geldi.

Öğrencileri misafir etmekten duyduğu memnuniyetini belirten Uslu, "'Biz Anadoluyuz Projesi, ülke içindeki kültürlerin kaynaşması ve tanınması bağlamında çok değerli. Proje kapsamında şehrimize ve üniversitemize ziyarette bulunan Antalyalı gençlere ve yöneticilere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Rektör Uslu'ya hediye takdim eden öğrenciler, daha sonra kentin tarihi ve kültürel yerlerini gezdi.