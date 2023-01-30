Antalyalı amatör balıkçılar "firari" balıkların peşinde
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Antalya'da yaşanan fırtınada hasar oluşan denizdeki çiftliklerden kaçan balıkları yakalamak isteyen amatör balıkçılar sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Antalya'da yaşanan fırtınada hasar oluşan denizdeki çiftliklerden kaçan balıkları yakalamak isteyen amatör balıkçılar sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Kentte geçen hafta etkili olan yağış ve fırtına, Antalya Körfezi açıklarındaki çupra üretim çiftliklerine zarar verdi.
Çiftliklerdeki binlerce balık serbest kalırken, bunu fırsat bilen amatör balıkçılar oltalarını alarak sahile geldi.
Konyaaltı, Kemer ve Kumluca ilçelerindeki kıyılara gelen balıkçılar "firari" balıkları yakalamaya çalıştı.
Kaynak: AA / Güncel