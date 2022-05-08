Antalya Yörük Türkmen Festivali'nin İkinci Günü Çeşitli Etkinliklerle Geçti

ANTALYA (ANKA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali ikinci gününde de renkli etkinliklerle devam ediyor. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile festival alanını gezdi.

Göç duası ve temsili Yörük göçü ve açılış töreni ile başlayan Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali ikinci gününde de renkli etkinlikler yapıldı. Dün, festivalin ikinci gününde de atlı okçuluk gösterileri, Türk dünyasından halk oyunları, İran Kaşkay Türkleri, Horasan Türkleri müzik ve dans gösterileri, savaş oyunları ve gösterileri izleyiciyle buluştu.

YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Toplam 29 ülke, 11 büyükşehir, 28 ilçe belediyesi, 128 dernek ve 68 kadın kooperatifinin katkılarıyla düzenlenen Antalya Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'nde çadırlarda vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Festival alanı içerisinde yer alan el sanatları stantları, resim sergisi ve yeme içme üniteleri de yoğun ziyaretçi akınına uğradı.

VALİ YAZICI ZİYARET ETTİ

Antalya Valisi Ersin Yazıcı da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile festival alanını ziyaret etti. Vali Yazıcı ve Başkan Böcek, ilçe çadırları, büyükşehir çadırları, dernek ve kadın kooperatifleri çadırlarını ziyaret ederek başarı diledi. Yörük vatandaşlarla bol sol sohbet edip fotoğraf çektiren Vali Yazıcı ve Başkan Böcek, gösteri alanında etkinlikleri de izledi.

BAŞKAN BÖCEK'E TEŞEKKÜR

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Yörük kültürünün yaşatılmasına, korunmasına katkı koyan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti. Vali Yazıcı, üç gün boyunca Antalyalıların ve konuk ülkelerden gelen Türkmen vatandaşların festival ile farklı bir heyecan yaşayacağına dikkat çekti.

"HANGİ SİYASİ PARTİDEN OLURSA OLSUN BU ÇOK KIYMETLİ BİR BİRLİKTELİK"

CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak, Cavit Arı, Rafet Zeybek de festival alanını ziyaret etti.

Özgür Özel Başkan Böcek'e, böylesine bir birlikteliğe aracılık ettiği için teşekkür etti. Özel şöyle konuştu:

"Hangi siyasi partiden olursa olsun bu çok kıymetli bir birliktelik. Sayın Başkanı böyle bir birlikteliğe aracılık ettiği için çok teşekkür ediyorum. Sivil Toplum Örgütleri var, Türkiye'nin dört bir yanından Yörükler var. Yaşamakta oldukları, sürdürmekte oldukları kültürlerini, gelenek ve göreneklerini burada hem anlatıyor hem yaşatıyorlar. Kendilerine tanınan bu imkan çok önemli. Kültürlerarası etkileşim adeta bugün uzaktan yakından akrabalarını görmüş insanların, onların birbirlerine kavuşma sevincini de burada gördük.

"ÇOK ULUSLU KATILIM VAR"

Ben açıkçası burada ilk kez yapıldığı için daha alınacak çok yol olduğunu düşünmüştüm gelirken ama eksikleri neredeyse hiç olmayan, artıları çok fazla olan bir festivale tanıklık ediyoruz. Bu sayın başkanın ve profesyonel yöneticilerinin işe ne kadar önem verdiklerinin, titizlendiklerini gösteriyor. Çok uluslu katılım var. Türkiye'de birçok festival uluslararası unvanını taşıyor ama bu tam anlamıyla uluslararası bir festival olmuş. İlerleyen yıllarda gelenekselleşeceğini, git gide kökleşeceğini ve çok daha önemli katılımlarla Türkiye'de ve dünyada ses getireceğine inanıyoruz. Bu anlamda başta Muhittin Böcek olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum."

Gün boyu Festival alanını hem ziyaret edip hem de çadırında ziyaretçileri ağırlayan Böcek'i Kötekli Yörükleri den 91 yaşında Mamaş Emmi lakaplı Mehmet Yılmaz da ziyaret etti. Yılmaz, Başkan Böcek'e Yörük Festivali için teşekkür etti.