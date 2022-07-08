ANTALYA YOLUNDA BAYRAM TRAFİĞİ - Haberler

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ANTALYA YOLUNDA BAYRAM TRAFİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Antalya karayolunda ve dinlenme tesislerinde bayram tatilinin başlamasıyla yoğunluk yaşandı.

Antalya karayolunda ve dinlenme tesislerinde bayram tatilinin başlamasıyla yoğunluk yaşandı. Polisler, kavşaklarda denetimlerini sürdürürken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Kurban Bayramı dolayısıyla tatilin başlamasıyla Afyonkarahisar- Antalya karayolu ile dinlenme tesislerinde yoğunluk başladı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan araç yoğunluğu, öğle saatlerinde arttı. Kavşaklarda önlem alan polisler, sürücüleri emniyet şeridini işgal etmemeleri ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafik akışında yavaşlama meydana gelirken yolda biriken araç kuyrukları nedeni ile trafik durma noktasına geldi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kurban Bayramı Tragger Antalya Güncel Haberler

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