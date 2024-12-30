Antalya Yılbaşı Festivali Renkli Etkinliklerle Sona Erdi
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yılbaşı Festivali, konserler, workshoplar, dans yarışmaları ve çocuk atölyeleri gibi etkinliklerle tamamlandı. Mega dans yarışmasında 350 dansçı performans sergiledi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Yılbaşı Festivali sona erdi.
Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalde, konserler, workshoplar, dans yarışmaları, çocuk atölyeleri gibi etkinlikler yapıldı.
Festival kapsamında gerçekleştirilen mega dans yarışmasına ise kent sakinleri ilgi gösterdi. 350 dansçının katıldığı yarışmada, farklı dans kategorilerinde performans sergilendi.
Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel