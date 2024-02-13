Antalya'yı sağanak vurdu; 5 ilçede okullar tatil- Yeniden

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün 'turuncu kod' uyarısı verdiği Antalya'nın merkez ilçelerinde, dün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ile birlikte sağanak etkisini gösterdi. Saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar, etkisini artırırken Konyaaltı Sahili'nde bulunan palmiye ağaçları devrildi. Şimşeklerin çakmasıyla aydınlanan sahilde dev dalgalar oluştu.

5 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Antalya Valiliği, dün gece yarısı 5 ilçede okulları, kreş ve gündüz bakımevlerini tatil ettiğini duyurdu. Hıfzısıhha Kurulu kararıyla 5 merkez ilçe Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa'da eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitime ara verildiğini duyuran valilik, ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel ile 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personelinin 1 gün idari izinli sayılacağını bildirdi. Antalya'da ikinci bir duyuruya kadar motokuryelerin de trafiğe çıkması yasaklandı.

EVLERİ SU BASTI, ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

Sağanak gece saatlerinde şiddetini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, alt geçitler su ile doldu, çok sayıda araç geçitlerde mahsur kaldı. Park halindeki araçlar yollarda sürüklenirken, birçok evi de su bastı. Çok sayıda aracın mahsur kaldığı alt geçitler, trafiğe kapatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, ev, iş yerleri ve araçlarda yağış nedeniyle mahsur kalan çok sayıda kişiyi tahliye etti.

YOLLARDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Şiddetli yağış nedeniyle birçok yolda su baskınları yaşandı. Suyun yer yer refüj seviyesinin üzerine çıktığı yollarda araçlar güçlükle ilerleyebildi. Bazı araçların arızalandığı yollarda uzun kuyruklar oluştu. Araç yoğunluğu nedeniyle özellikle ana arterler ve kavşak noktalarında trafik sıkıştı. Bazı sürücüler su baskınları ve trafik sıkışıklığı nedeniyle ilerleyemeyince yol kenarında beklemeyi tercih etti. Birçok kişi iş yerlerine yaklaşık 2 saat gecikmeli ulaşabildi.

ARAÇLAR YOLDA SUYA GÖMÜLDÜ

Kent merkezindeki Muratpaşa Mahallesi Tonguç Caddesi'nde ise biriken su nedeniyle araçlar yolda kaldı. Araçları mahsur kalan bazı kişiler yol kenarında çekici bekledi. Aracıyla mahsur kalan Serhat Men, "İşe gideceğim ama gidemiyorum. Aracım sular nedeniyle yolda kaldı. Aracı çekmek için yol yardım çağırdım ancak o da gelirken yolda kaldı. Nasıl işe gideceğim bilmiyorum. Bu doğal afet, yapacak bir şey yok. Çok zor ama bu caddede altyapı sıkıntısı olduğunu görüyoruz. İnşallah bir çözüm bulunur, insanlar bir şekilde evine işine gider" dedi.

85 YAŞINDAKİ KADIN KEPÇEYLE KURTARILDI

Kepez ilçesi Baraj Mahallesi 5796-5797 ve 5798 sokaklarda yer alan müstakil evler su altında kaldı. Evlerinden çıkamayan vatandaşların ihbarıyla itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kepçe ile ilk olarak 4 kişilik aileyi, ardından da hemen arka sokakta yer alan başka bir evde ise 85 yaşındaki Elveda Bilgin'i kurtardı.

Bilgin'in oğlu Burhan Bilgin, annesinin evde yalnız olduğunu ve yağmurdan dolayı mahsur kaldığını belirterek, "Geceden bu yana yağmur yağıyordu. Annemin evinin olduğu yer de yoğun yağmurdan dolayı suyla doldu. Ekipleri çağırdık, onlar da geldi. AFAD ile itfaiye eve giderek annemi bulunduğu yerden çıkardı" dedi.

DOĞUM YAPMAK ÜZERE OLAN KADINI UMKE EKİBİ HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Kent merkezindeki bazı poliklinikler de su baskınına uğradı. Aspendos Mahallesi'ndeki mobilya mağazalarını su bastı. Kent içi taşımacılık yapan otobüsler yollarda mahsur kaldı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerine ve işlerine gitti. Kepez ilçesinde doğum yapmak üzere olan bir kadın, UMKE ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Yine kent merkezindeki büyük bir alışveriş merkezi, su baskını nedeniyle 1 gün kapatıldı. Su baskınına uğrayan mahallelerdeki birçok insan da evlerinden çıkamadı.

ANTALYASPOR UÇAĞI GAZİPAŞA'YA İNDİ

Diğer yandan Antalya Havalimanı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşlar aksadı. İstanbul veya bazı diğer şehirlerden gelen ya da Antalya'dan gerçekleşecek bazı uçuşlar, pilotların isteklerine bağlı ertelendi. Süper Lig'de Samsunspor ile karşılaşan Antalyaspor'u taşıyan uçak Antalya Havalimanı'na inemediği için Gazipaşa Havalimanı'na iniş yaptı. Antalyaspor kafilesi, kara yoluyla Antalya'ya döndü.

VALİ ŞAHİN: 122'YE 1500 SU BASKINI İHBARI GELDİ

Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ile birlikte sel felaketine uğrayan mahallelerde incelemelerde bulundu. Antalya'da saat 01.00'den itibaren başlayan yoğun yağmur ve yer yer dolu ile beraber Antalya merkez ilçelerinde, özellikle Kepez ve Muratpaşa'da su baskınları ve taşkınlar olduğunu belirten Vali Şahin, "Gün boyu da devam ediyor. Şu anda bazı eski dere yataklarında tıkanıklıklar oldu. Yollarımız, kara yolları, alt geçit ve kavşaklarda ciddi su birikintilerinin getirdiği aksamalar oldu. Şu anda trafik aksamaları yaşıyoruz. 1500 civarında 112 ihbarı aldık. Bunlar büyük oranda ev ve iş yeri su baskınları şeklindeydi. Kamu kuruluşlarımızdan Muratpaşa Nüfus İlçe Müdürlüğümüzde su baskını dolayısıyla hizmet veremiyoruz. Okullarımız tatil. Antalyalılara geçmiş olsun diyoruz. Bu gece zor bir geceydi. Hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz, AFAD ekiplerimiz, belediyelerimizin iş makineleri sahada, arkadaşlarımız çalışıyor. Bir taraftan da defterdarlık ekiplerimiz hasar tespit çalışmaları yapıyor. En kısa sürede hayatın normale dönmesi için gerekli çalışmaları tamamlayacağız" diye konuştu.

HASTANEDE CİHAZLAR DEVRE DIŞI

Kepez Devlet Hastanesi'nde su baskını nedeniyle yaşanan sorunlar üzerine Vali Şahin ve AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, hastaneye gitti. Kepez Devlet Hastanesi önünde açıklama yapan Vali Şahin, "Hastanemizde giderlerde geri basmalardan kaynaklanan laboratuvar ve tomografi görüntüleme cihazlarında problem var. Onun dışında problem yok, alternatifleri devreye alınmış. Poliklinikler, acil, yoğun bakım hepsi aktif çalışıyor. Bahsi geçen laboratuvarın eksiğini çözmek için de hem diğer hastanelerden destek alıyoruz hem acilin laboratuvarını kullanarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Eksikleri tamamlayıp tekrar normal hale döneceğiz" dedi.

'900 KİŞİYİ ARAÇLARDAN TAHLİYE ETTİK'

İtfaiye Daire Başkanlığı'nda açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise "Dün akşam saatlerinde başlayan ve daha sonra şiddetini artıran, bugüne kadar görülmemiş bir yağış. Metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış düştü. İtfaiye ve ASAT dahil 1450 personelimiz, 290 aracımızla beraber yağışa müdahale ediyoruz. 900'ün üzerinde araçtan vatandaşımızı tahliye ettik. Antalyamıza, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acil işleri olmayan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. Önemli olan can kaybının olmaması. İnşallah can kaybı olmadan bu sel afetini, el birliğiyle bunun da üstesinden geleceğiz. Meteoroloji'nin uyarıları sonrası tedbirlerimizi almıştık. Başta itfaiyemiz olmak üzere bütün arkadaşlarımızı hazırdı" diye konuştu.

KEPEZ'DE METREKAREYE 304 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Meteoroloji Antalya Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Antalya'da dün gece başlayan yağış neticesinde metrekareye düşen yağış miktarları Kepez'de 304,9 kilogram, Muratpaşa'da 233,9 kilogram, Konyaaltı'da 129,2 kilogram, Serik'te 106,9 kilogram, Kemer'de 80,2 kilogram oldu. Şubat ayı uzun yıllar ortalama yağış 112,7 kilogram iken, 2009 yılındaki metrekareye düşen 427,6 kilogramlık yağıştan sonraki en yüksek ikinci yağış miktarı olarak gösterildi.