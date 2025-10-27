Antalya'ya Lüks Yolcu Gemisi ile 91 Turist Geldi
Antalya'nın Alanya ilçesine gelen 'Emerald Azzurra' isimli lüks yolcu gemisi, 91 turist ile 74 personel taşıdı. Yolcular, gümrük işlemlerinin ardından tarihi yerleri gezmeye başladı.
Antalya'nın Alanya ilçesine Bahamalar bayraklı lüks yolcu gemisi "Emerald Azzurra" 91 turist getirdi.
Antalya Limanı'ndan sonra rotasını Alanya ilçesine çeviren 110 metre uzunluğundaki gemide çoğu ABD'li 91 yolcu ile 74 personel bulunduğu öğrenildi.
Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından kentteki tarihi yerleri ve çarşıyı gezdi.
"Emerald Azzurra"nın sonraki durağı Limasol Limanı olacak.
