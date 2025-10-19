Haberler

Antalya'ya Gelen Palau Bayraklı Kruvaziyer Alanya'da

Palau bayraklı 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, Alanya'ya ulaştı. 867 yolcu ve 439 personel bulunan gemi, gümrük işlemlerinin ardından turistlere ören yerlerini ziyaret etme ve alışveriş yapma imkanı sundu.

Palau bayraklı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Antalya'dan demir aldıktan sonra rotasını Alanya'ya çeviren 193 metre uzunluğundaki kruvaziyer sabah saatlerinde ilçeye ulaştı.

Alanya Limanı'na yanaşan gemide, çoğu Rus 867 yolcu ve 439 personel bulunuyor. Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ören yerlerini ziyaret edip alışveriş yaptı, restoran ve kafelerde vakit geçirdi.

Lüks gemi, akşam saatlerinde İzmir'e hareket edecek.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
