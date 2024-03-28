Antalya Vergi Dairesi, Kira Geliri Beyanı İçin Son Tarihi Hatırlattı

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığınca, kira geliri elde edenlerin beyanname vermesi için son günün 1 Nisan olduğu uyarısında bulunuldu.

Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, yaptığı açıklamada, beyana tabi gelirleri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan oluşan mükelleflerin, 2023 yılı yıllık gelir vergisi beyannamelerini 1 Nisan 2024'e kadar ikametgahlarının bağlı olduğu yer vergi dairesine vermeleri gerektiğini belirtti.

Beyannamelerin, "https://dijital.gib.gov.tr/" ya da "https://intvrg.gib.gov.tr/hazirbeyan/" adresinden hazır beyan sistemine giriş yapılarak, sistem üzerinden verilebileceğini aktaran Karayılan, şunları kaydetti:

"Hazır Beyan Sisteminin kullanma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, sistem mükelleflerine hızlı, güvenilir, kolay ve masrafsız bir şekilde beyanname gönderme imkanı sunuyoruz. İsteyen mükellefleri bağlı bulundukları vergi dairelerine gelerek de beyannamelerini verebilirler. Hazır Beyan Sisteminden daha önce hiç beyanname vermemiş veya mükellefiyet kaydı olmayanlar da yararlanabiliyor. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi sistem üzerinden onaylanıp gönderildiğinde ilgili vergi dairesinde mükellefiyet kaydı otomatik olarak açılacaktır."

Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 2023 yılı için 21 bin lirasını gelir vergisinden istisna olduğuna değinen Karayılan, "Konutlardan elde edilen kira gelirleri süresinde beyan edilmez veya eksik beyan edilirse 2023 yılı için belirlenen 21 bin lira istisnadan yararlanılamayacaktır. 2023 yılı içerisinde 21 bin liradan daha az konut kira geliri elde eden mükelleflerimizin ise bu gelirleri için beyanname vermesine gerek bulunmamaktadır."

Mükelleflerin, hazır beyan sistemine "https://dijital.gib.gov.tr/" ya da "https://intvrg.gib.gov.tr/hazirbeyan/" adresinden kullanıcı girişi veya "e-Devlet" ile giriş yaparak beyannamelerini gönderebileceklerini bildiren Karayılan, şöyle devam etti:

"Mükelleflerimiz sistem üzerinden beyannamelerini 1 Mart-1 Nisan 2024 tarihlerinde 7 gün 24 saat gönderebilecekleri gibi tahakkuk eden gelir vergilerini de taksit süreleri içerisinde anlaşmalı banka kartı ve kredi kartları ile yine Hazır Beyan Sisteminde yer alan 'Anlaşmalı Banka Kartı-Kredi Kartı ile Ödeme' bölümünden, Dijital Vergi Dairesi üzerinde yer alan 'Ödeme ve Borç İşlemleri' bölümünden ya da Başkanlığımıza bağlı veznelerden ödeyebileceklerdir. Konut kira gelirlerine ilişkin beyannamelerini süresinde vermeyen ya da eksik beyanda bulunan mükellefler Vergi Daireleri tarafından tespit edilmesi halinde, 21 bin lira tutarındaki istisnadan yararlanamayacağı gibi vergilerini de gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası ile birlikte ödemek zorunda kalacaktır."