Antalya ve Muğla Sahillerine Vuran Cansız Bedenlerle İlgili İçişleri Bakanı Açıklama Yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Son 6 günde Antalya kıyılarına 8, Muğla kıyılarına 1 olmak üzere toplam 9 cansız beden vurdu. Antalya'da kıyıya vuran cansız bedenlerden birinin, bir süre önce kaybolan M.Ş.E'ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Kesin sonuç adli tıp incelemesi sonrası ortaya çıkacaktır. Antalya'da kıyıya vuran diğer cansız bedenlerin kıyafetlerinin üretim yerinin Suriye olduğu tespit edildi. Muğla'da kıyıya vuran cansız bedenin ise 6 Ocak 2024 tarihinde Kurtoğlu Burnu 13 mil güneyinde kaybolan 3 düzensiz göçmenden biri olabileceği değerlendirilmiştir" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son günlerde Antalya ve Muğla sahillerine vuran cansız bedenlerle ilgili bu akşam X hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"ANTALYA'DA KIYIYA VURAN DİĞER CANSIZ BEDENLERİN KIYAFETLERİNİN ÜRETİM YERİNİN SURİYE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"

"Son 6 günde Antalya kıyılarına 8, Muğla kıyılarına 1 olmak üzere toplam 9 cansız beden vurdu. Antalya'da kıyıya vuran cansız bedenlerden birinin, bir süre önce kaybolan M.Ş.E'ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Kesin sonuç adli tıp incelemesi sonrası ortaya çıkacaktır. Antalya'da kıyıya vuran diğer cansız bedenlerin kıyafetlerinin üretim yerinin Suriye olduğu tespit edildi. Geçtiğimiz ay Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs'a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu belirlenmiştir.

"MUĞLA'DA KIYIYA VURAN CANSIZ BEDENİN İSE 6 OCAK 2024 TARİHİNDE KURTOĞLU BURNU 13 MİL GÜNEYİNDE KAYBOLAN 3 DÜZENSİZ GÖÇMENDEN BİRİ OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR"

Meteorolojik veriler ise son bir haftadır hakim rüzgarın Güney'den estiği; dalgaların Güney Doğu yönünden geldiğini göstermektedir. Bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgar ve dalga sebebiyle Antalya kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir. Muğla'da kıyıya vuran cansız bedenin ise 6 Ocak 2024 tarihinde Kurtoğlu Burnu 13 mil güneyinde kaybolan 3 düzensiz göçmenden biri olabileceği değerlendirilmiştir. Sahile vuran cansız bedenlerle ilgili kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kolluk birimlerimiz Cumhuriyet Savcılıklarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir."