Sahillerde bayram tatili yoğunluğu sürüyor

Büyükşehir belediyesinin astığı Antalya logosu

Konyaaltı sahili

Denizde yüzenler, sahilde güneşlenenler

Kazakistan uyruklu Aygül Moldaş'ın konuşması ANTALYA - Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'daki sahillerde, Kurban Bayramı'nın son gününde de yoğunluk sürdü.

Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Antalya'nın sahillerinde hareketlilik yaşanıyor. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen turistlerin yanı sıra iç pazar haraketliliğiyle Konyaaltı, Sarısu ve Lara plajları doldu.

Bazı tatilciler denize girdi, çocuklarıyla kumsalda oynadı, güneşlenip kitap okudu. Bazıları ise palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü.

Plaja, park ve bahçelere kamp masa ve sandalyelerini kuran tatilciler ise kahve ve çaylarını yudumladı, yemek yedi. Konyaaltı Sahili'ne giden yollarda araç trafiği gözlendi.

Devriye atan polis ekipleri, hatalı park yapan araç sürücülerini anonslarla uyardı, sahilde tedbir aldı.

Falez plajları da ilgi gördü

Muratpaşa Belediyesinin mavi bayraklı falez plajları da Kurban Bayramı tatilinde ilgi gördü. Falez plajların anlık doluluğunu uygulama üzerinde görebilen tatilciler, Erenkuş, İnciraltı ve Konserve Koyu falez plajlarından denize girdi.

Konyaaltı Sahili'nden denize giren Kazakistan uyruklu Aygül Moldaş, tatil için ilk kez geldikleri Antalya'ya hayran kaldığını belirterek, Türkiye'de 13 gün tatil yapacaklarını söyledi.

Eşi Konus Embergenov da Türkiye'nin güzel bir ülke olduğunu, tatillerinin çok iyi geçtiğini anlattı.