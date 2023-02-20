Antalya ve Mersin Valilikleri: "Vatandaşlarımızın Deniz Kıyısından Uzak Durması Önemle Rica Olunur"
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Antalya ve Mersin valilikleri, Hatay’da bu akşam 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki iki depremin ardından; "Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur” açıklamasını yaptı.
Antalya ve Mersin valilikleri, Hatay'da bu akşam 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki iki depremin ardından; "Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur" açıklamasını yaptı.
Antalya ve Mersin valilikleri, Hatay'da bu akşam 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki iki depremin ardından; denizde yaşanabilecek olası bir yükselme için uyarı mesajı yayınladı. Valiliklerin mesajı şöyle:
"Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur."
Kaynak: ANKA / Güncel