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Antalya ve Mersin Valilikleri: "Vatandaşlarımızın Deniz Kıyısından Uzak Durması Önemle Rica Olunur"

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Antalya ve Mersin Valilikleri: 'Vatandaşlarımızın Deniz Kıyısından Uzak Durması Önemle Rica Olunur'

Antalya ve Mersin valilikleri, Hatay’da bu akşam 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki iki depremin ardından; "Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur” açıklamasını yaptı.

Antalya ve Mersin valilikleri, Hatay'da bu akşam 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki iki depremin ardından; "Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur" açıklamasını yaptı.

Antalya ve Mersin valilikleri, Hatay'da bu akşam 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki iki depremin ardından; denizde yaşanabilecek olası bir yükselme için uyarı mesajı yayınladı. Valiliklerin mesajı şöyle:

"Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur."

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Kaynak: ANKA / Güncel

Antalya Mersin Hatay Güncel Haberler

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