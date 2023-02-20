Antalya ve Mersin Valilikleri: 'Vatandaşlarımızın Deniz Kıyısından Uzak Durması Önemle Rica Olunur'

Antalya ve Mersin valilikleri, Hatay’da bu akşam 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki iki depremin ardından; "Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur” açıklamasını yaptı.

Antalya ve Mersin valilikleri, Hatay'da bu akşam 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki iki depremin ardından; "Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur" açıklamasını yaptı.

Antalya ve Mersin valilikleri, Hatay'da bu akşam 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki iki depremin ardından; denizde yaşanabilecek olası bir yükselme için uyarı mesajı yayınladı. Valiliklerin mesajı şöyle:

"Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur."