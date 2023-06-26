Antalya ve Kocaeli'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 6 Gözaltı

Antalya ve Kocaeli'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 29 ruhsatsız tabanca, 10 av tüfeği, 586 tabanca fişeği, 30 av tüfeği kartuşu, 40 makineli tüfek fişeği, 16 tabanca şarjörü ve suçtan sağlandığı değerlendirilen 114 bin 600 lira ele geçirildi.