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Antalya ve ilçelerinde düzenlenen operasyonda 31 kişi gözaltına alındı

Antalya ve ilçelerinde düzenlenen huzur ve güven operasyonunda aranan 31 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 9 bin 485 şahıs sorgulandı, 2 bin 286 araç kontrol edildi.