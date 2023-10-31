Antalya ve ilçelerinde düzenlenen operasyonda 31 kişi gözaltına alındı
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Antalya ve ilçelerinde düzenlenen huzur ve güven operasyonunda aranan 31 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 9 bin 485 şahıs sorgulandı, 2 bin 286 araç kontrol edildi.
Antalya ve ilçelerinde düzenlenen huzur ve güven operasyonunda aranan 31 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Emniyet Genel Müdürlüğünün koordinesinde, Türkiye'nin mevcut huzur ve güven ortamının devamı, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında dün kent merkezi ve ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Haklarında yakalama emri bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik 268 ekip ve 814 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 9 bin 485 şahıs sorgulandı, arandığı tespit edilen 31 kişi gözaltına alındı.
Operasyonda, 2 bin 286 araç kontrol edilirken, 52 araca cezai işlem uygulandı, 8 araçta trafikten men edildi.