Antalya ve çevre illerde öğrenciler ara tatil sonrası dersbaşı yaptı

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören öğrenciler, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatilinin ardından dersbaşı yaptı.

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören öğrenciler, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatilinin ardından dersbaşı yaptı.

Antalya'da 509 bin 476, Muğla'da 168 bin 986, Burdur'da 44 bin 386 ve Isparta'da 81 bin 193 öğrenci, tatilin ardından okullarına gelmenin heyecanını yaşadı.

Antalya'da öğrenciler saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflarına girdi.

Muğla

Muğla genelinde resmi ve özel olmak üzere 839 okulda, 168 bin 986 öğrenci ve 14 bin 98 öğretmen okullarına geldi.

Kentte deprem bölgesinden 142 öğretmen ile 6 bin 792 öğrencinin bulunduğu öğrenildi.

Burdur

Burdur'da da kent genelindeki 44 bin 386 öğrenci ve 3 bin 643 öğretmen ikinci ara tatilin ardından dersbaşı yaptı.

Bazı öğrenciler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programına katıldı.