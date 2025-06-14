Antalya ve çevre illerde Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da tören düzenlendi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve jandarma personeli katıldı.

Hekimoğlu, Atatürk Anıtı'na çelek sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tuğgeneral Hekimoğlu, törendeki konuşmasında, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 186. yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içinde olduklarını söyledi.

Başarılarla dolu 186 yıllık köklü tarihe sahip Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşundan bugüne milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu belirten Hekimoğlu, "Teşkilatımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır." dedi.

Hekimoğlu ve beraberindekiler, Uncalı Şehitliğini ziyaret ederek, kabristanlığa karanfil bıraktı.

Muğla

Menteşe ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ve jandarma personeli katıldı.

Törende Tuğgeneral Büyük, Atatürk Anıtı'na çelek sundu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Büyük ve beraberindekiler, Muğla'daki şehitlikleri ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

Burdur

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı'nın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Balcı, törende yaptığı konuşmada, jandarmanın üstün vazife anlayışı, gerçekçi eğitimi, yüksek fiziki ve moral gücüyle görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve teminatı olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından jandarmanın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen spor faaliyetlerinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törende jandarma personeli tarafından tüfekli hareketler, asayiş ve bomba arama köpeklerinin performansları, aikido ve 14 yaşındaki Doruk Cengiz'in kendi yaptığı dron ile gösteri sergilendi.

İl Jandarma Komutanlığınca açılan stantlar gezildi.

Isparta

Isparta'da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Etkinlik kapsamında askeri silah ve teçhizat sergilendi, mayın arama köpeği "Teker" ile gösteri yapıldı.

Vali Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yunus Emre Karamanoğlu, stantları gezdi.