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Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı

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Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde Çelebi Sultan Mehmet Camisi'nde cuma namazı sonrası, İlçe Müftüsü Mehmet Ersöz tarafından Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.

Namaz sonrasında Filistin halkı için dua edildi.

Gıyabi cenaze namazına bazı vatandaşlar Filistin bayraklarıyla katıldı.

Muğla

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camisi'nde İl Müftüsü Yaşar Çapçı tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.

Namaza Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Namaz sonrası Filistin halkı için de dua edildi.

Isparta

Isparta'da da cuma namazının ardından tüm camilerde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gıyabi cenaze namazının ardından Filistinliler için dua edildi.

Burdur

Burdur'da tarihi Ulu Cami'de cuma namazı için toplanan vatandaşlar, namazın ardından İsmail Heniyye için caminin avlusunda gıyabi cenaze namazında saf tuttu.

Burdur Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından kılınan namazın ardından Filistinliler ve tüm şehitler için dua edildi.

Hüseyin Büyükkeleş, Burdur Kudüs Platformu adına yaptığı basın açıklamasında, İsmail Heniyye'nin 3 oğlunun ve 4 torununun da şehadet haberini alınca davasını çelik bir iradeye, acısını sabra dönüştürdüğünü söyledi.

Heniyye'nin özgür Kudüs aşkını şehadetiyle ispat eden Fillisindeki binlerce mücahitten biri olduğunu dile getiren Büyükkeleş, şöyle konuştu:

"Onlar, mücadele ruhunu diri tutan davalarını direnişe dönüştüren nesillere, çağlara güzel bir çağrı ve örneklik bırakan önderlerdir. 'Madem ölüm tek bir defa gelecek, o da neden Allah için olmasın' inancıyla Hakk'a yürüyen bu yiğidimizin, davasının hak olduğuna nasıl iman ediyorsak onun yasını tutarken de yaşarkenki şahitliğine tanıklık ediyor, Rabb'imizin şehadetini kabul etmesini niyaz ediyoruz.

Tüm Filistin halkının, tüm Müslümanların başı sağ olsun."

Kaynak: AA / Güncel

İsmail Heniyye Isparta Antalya Burdur Hamas Muğla Politika Dünya Güncel Haberler

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