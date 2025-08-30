30 Ağustos Zafer Bayramı Törenleri Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da Kutlandı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Hulusi Şahin, 30 Ağustos Antalya Garnizon Komutanı Tümgeneral Alparslan Kılıç ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, tören aracından vatandaşları selamladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Öğrencilerin şiir okuması ve gösterileriyle devam eden program, tören geçişiyle sona erdi.

Hükümet Konağı'nda devam eden programda ise Vali Hulusi Şahin, protokol üyelerinin ve vatandaşların Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti.

Törene, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, kamu kurumlarının müdürleri, oda ve dernek başkanları, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, Kaleiçi'nde Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına bağlı bot da vatandaşların ziyaretine açıldı.

Muğla

Muğla'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Vali İdris Akbıyık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Muğla Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Cenk Düzgün'ün yanı sıra milletvekilleri, kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Akbıyık ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Vali Akbıyık, makamda tebrikleri kabul etti. Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende Vali Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Garnizon Komutanı Koramiral Rafet Oktar ile vatandaşların ve protokolün bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

Program, tören geçişiyle sona erdi. Akbıyık ve protokol üyeleri daha sonra kentte bulunan şehitlikleri ziyaret etti.

Isparta

Isparta'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Abdullah Erin, İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Merdin Kışkan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören kapsamında Vali Erin makamda tebrikleri kabul etti.

Ardından Vali Erin ve protokol üyeleri, tören birliklerini ve vatandaşı selamladı.

Çeşitli etkinliklerle devam eden program, tören geçişiyle sona erdi.

Burdur

Burdur'da, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen tören, Vali Tülay Baydar Bilgihan, İl Garnizon Komutanı Tank Albay Metin Çelebi, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Vali Bilgihan makamında tebrikleri kabul etti.

Bilgihan ve protokol üyeleri, tören birliklerini ve halkı selamlayarak bayramlarını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması, spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve halk oyunları gösterisinin ardından, program tören geçişiyle sona erdi.