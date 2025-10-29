Haberler

Antalya ve çevre illerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Antalya'da Cumhuriyet Caddesi'ndeki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Hulusi Şahin, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört tarafı ateşle kanla ve gözyaşıyla çepeçevre kuşatılmış bir coğrafyada 100 yıldır huzur ve güven adası olarak mevcudiyetini muhafaza ettiğini söyledi.

Cumhuriyet'in kurulduğu gün Türk milletinin Anadolu'daki nüfusunun 13 milyon olduğunu, bugün ise 85 milyonu aştığını belirten Şahin, "Mutluyuz, gururluyuz, sevinçliyiz. Çünkü bin yıllık vatanımızı düşmandan temizleyerek kurduğumuz devletimiz büyüdü, güçlendi, asırlık bir çınar oldu." dedi.

Törende, öğrenciler tarafından halk oyunları gösterileri sunuldu, şiirler okundu. Etkinlik, okul, dernek, üniversite, çeşitli kulüp, jandarma ve polis ekiplerinin geçişiyle sona erdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis helikopterleri tören sırasında uçuş yaparak Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu.

Törene, Antalya milletvekilleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, İl Jandarma Komutanı Ahmet Kavukçu, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Tolga Coşkun, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaş katıldı.

Muğla

Muğla'da Vali İdris Akbıyık'ın, Valilik makamında tebrikleri kabulüyle başlayan program Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende, Vali Akbıyık ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajı okundu.

Akbıyık, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 102. yılını hep birlikte kutlamanın heyecanını, coşkusunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı ateşin, tüm yurda yayılarak bu milletin bağımsızlık tutkusuyla birleştiğini belirten Akbıyık, "Cumhuriyet Çanakkale'dir, Sakarya'dır, Dumlupınar'dır, 15 Temmuz'dur. Kökleri, büyük Türk milletinin kadim geçmişine uzanan, bağımsızlık sevdasıyla beslenerek büyüyen köklü bir çınardır. Yalnızca bir yönetim şekli değildir. Eşitliktir, adalettir, bilimdir, ilimdir, irfandır." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü milletinden alan köklü ve çok güçlü bir devlet olduğunu vurgulayan Akbıyık, Cumhuriyet'e sahip çıkmak ve korumanın en önemli görevleri olduğunu dile getirdi.

Halk oyunları ekibi ve sporcuların gösterilerini sunduğu program, geçit töreniyle sona erdi.

Burdur ve Isparta

Burdur'da kutlamalari Vali Tülay Baydar Bilgihan'ın, Valilik makamında tebrikleri kabulüyle başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden kutlamalar, Vali Bilgihan, Garnizon Komutanı Topçu Albay Metin Çelebi ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutlamasıyla devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajı okundu.

Bilgihan yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in sadece bir yönetim biçimi değil, Türk milletinin bağımsızlık iradesinin, hürriyet aşkının, kararlılığının ve çağdaş uygarlık yolunda ilerleme azminin adı olduğunu söyledi.

29 Ekim'in mazlum milletlere umut ve küllerinden yeniden doğan bir milletin bağımsızlık mücadelesini taçlandırdığı gün olduğunu vurgulayan Bilgihan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, aziz milletimizin topyekun göstermiş olduğu büyük fedakarlıklarla Türk ordusu, tarihin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birini yazarak düşmanı bozguna uğratmış ve milletimiz, kendi iradesi ve rızası dışında dayatılan her türlü plan ve oyunu büyük bir inanç ve kararlılıkla tarihin karanlık sayfalarına nasıl gömebileceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir." dedi.

Tören, şiir okunması, halk oyunları, sporcuların gösterileri ve geçit töreniyle son buldu. ???????

Isparta'da da Vali Abdullah Erin, Valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Daha sonra Vali Erin, İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Merdin Kışkan ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı.

Kutlama programı, tören geçidiyle sonra erdi.

