Gaziler Günü Törenleri Türkiye'nin Dört Şehrinde Coşkuyla Kutlandı

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Antalya'daki Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Garnizon Komutanı Hasan Basri Erkuzu, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şube Başkanı Zeynel Abidin Sezer, Rektör Özlenen Özkan, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şube Başkanı Zeynel Abidin Sezer, yaptığı konuşmada, gaziliğin Türk vatanseverliğinin, kahramanlığının, fedakarlığının yaşayan destanı olduğunu söyledi.

Gazinin de destanı yazan kahraman olduğunu belirten Sezer, "Gaziler Günü Türk milleti olarak Atatürk'ün liderliğinde 'Bağımsızlık benim karakterimdir' ruhu ile Kurtuluş Savaşı'nı kazanıp özgürlüğümüzü tüm evrene haykırdığımız kahramanlık günüdür." ifadelerini kullandı.

Sezer, bugün gazilerin onurlu günü olduğunu dile getirerek, "Gaziler Günü'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, kalbi canlılar için sevgi yüklü, dünya tarihine Çanakkale Geçilmez, Anadolu işgal edilmezi yazdıran, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi Hakk'a yürüyen gazilerimizi kadın, erkek, tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet, şükranla anıyor, kahraman gazilere sağlıklı, huzurlu, yaşam diliyorum." diye konuştu.

Tören, ilkokul öğrencisi Rüzgar Kaba'nın 'Benim Gazim' adlı şiiri okumasının ardından son buldu.

Muğla

Menteşe ilçesinde, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü önünden başlayan "Kahramanlarla Yürüyoruz" etkinliği Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na kadar devam etti.

Daha sonra çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Öğrenciler İstiklal Marşı'nı aynı zamanda işaret diliyle okudu.

Törende konuşma yapan Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kıbrıs Gazisi Süleyman Taşkesen, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşamasının en büyük teminatı gazilerin 19 Eylül Günü'nü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şehitlik ve gazilik unvanlarının vatan, millet, bayrak, namus, vazife ve diğer kutsal değerler uğruna hiçbir şahsi ve maddi menfaat beklentilerine girmeden inançla yapıldığını vurgulayana Taşkesen, bu nedenle herhangi bir rütbe ve unvan ile mukayese edilemeyeceğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından öğrencilerin okuduğu şiirle tören sona erdi.

Törene, Vali İdris Akbıyık, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar ve gaziler katıldı.

Burdur

Burdur Müzesi önünden başlayan kortej yürüyüşüne katılanlar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören alanına geldi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Burdur Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Okyar, "Bugün tüm malul ve muharip gazilerin şeref günüdür. Tüm gazilerimize kutlu olsun." dedi.

Törende, Kıbrıs Gazisi Salih Özcakka'ya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca şeref madalyası verildi.

Gazi Özcakka, gazetecilere, Kıbrıs'a havadan komando olarak indiğini belirterek, "Savaşta muhtelif yerlerimden yaralandım. Türkiye'ye geldim. Bu vatanın bizim olduğunu öğrendik. Tekrar gideriz, vatanımızı, bayrağımızı, ezanımızı elimizden kimse alamaz, bizi kimse susturamaz. Bu halimle yine gitmeye hazırım. Vatan sağ olsun. Madalya aldığım için de çok mutluyum. Allah herkese bunu nasip eylesin. Devletimiz bizi unutmadı. Allah onlardan razı olsun. Keşke tekrar gitsek de o duyguyu bir daha yaşasak." ifadelerini kullandı.

Törende atıcılık ve okçuluk yarışmasında dereceye giren diğer gazilere de ödülleri verildi.

Isparta

Isparta'da da 15 Temmuz Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.