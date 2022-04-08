Antalya Valisi Yazıcı, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve beraberindeki heyeti, makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Yazıcı, tüm polis teşkilatının Polis Haftası'nı kutladı.

Güçlü bir güvenlik teşkilatının, halka daima güven ve huzur verdiğini belirten Yazıcı, "Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Nice 177'nci yıllara inşallah. Teşkilatımız halkımıza güven, arsıza ve hırsıza korku vermeye devam edecek. Onurla, gururla, göğsümüzü gere gere halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Polis teşkilatının vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için gece-gündüz demeden fedakarca görev yaptığını vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bizler için canla başla görevini yerine getiriyorsunuz. Sizlerle gurur duyuyorum. 177 yıldır gurur kaynağımızsınız. Polis teşkilatımız, gelişen teknolojisi ve donanımlı insan kaynağı ile çok önemli başarılara imza atıyor. Teknolojik aletlerin kullanımı ile olayları çözme süreleri kısalıyor. Her birinizle gurur duyuyorum."

Ziyaretinden ardından Uncalı Polis Şehitliği'nde anma töreni yapıldı, ardından Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde mevlit okutuldu.