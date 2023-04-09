Antalya Valisi Yazıcı, Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Türk Polis Teşkilatının kurulduğu günden bu yana Türk milletinin gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Yazıcı, Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk polisinin milletin güven ve huzurunun teminatı olduğunu vurguladı.

Devletimizin yapı taşlarından biri olan polis teşkilatının ifa ettiği görev ve ortaya koyduğu başarı ile yüce Türk Milletinin gurur kaynağı olduğunun altını çizen Yazıcı, şunları kaydetti:

"Her türlü organize suç örgütü, terör örgütü, devletimizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı mücadele eden Türk Polis Teşkilatı, kamu düzenin sağlanması adına büyük bir azim ve kararlılıkla görevinin başındadır. Her türlü teknik ve teknolojik gelişmelerle kendini yenileyen ve gücüne güç katan Türk Polis Teşkilatımız şanla şerefle dolu tarihini altın harflerle yazmaya devam etmektedir."

Türk polisinin, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Polis; asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır." sözünden hareketle devletinin emrinde ve vatandaşının hizmetinde olduğuna işaret eden Yazıcı, açıklamasına şöyle devam etti:

"Türk Polis Teşkilatı, başarılı çalışmalarıyla da şehrimizin en güvenli turizm merkezlerinden biri olmasına çok büyük katkı sağlamaktadır. Polis, bundan sonra da aynı azim ve kararlıkla başarılı çalışmalarına devam edeceğine yürekten inanıyorum. Vatanımızın dört bir köşesinde büyük bir özveri ile görevini ifa eden Türk Polis Teşkilatımızın 178. yılını kutluyor, vatan ve bayrak uğruna canını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize esenlikler, görevi başında olan polislerimize de sağlık, mutluluk ve çalışmalarında başarılar diliyorum."