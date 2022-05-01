Antalya Valisi Yazıcı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, Ramazan Bayramı'nı kutladı

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yazıcı, mesajında, rahmet ve mağfiret dolu bir ayı geride bırakıp Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların mutlulukların paylaşıldığı, sevgi ve saygının katmerleştiği, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendiği, dargınlık, kırgınlıkların unutulduğu, herkesin birbirine hoşgörü ile baktığı müstesna günlerden olduğuna dikkati çeken Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı bu özel günlerde büyüklerimizi ziyaret ederek onların hayır duasını almalı, küçüklerimize sevgi ve şefkatle yaklaşarak onların bayram sevincine ortak olmalıyız. Ayrıca komşularımızla, özellikle ihtiyaç sahibi, yaşlı, kimsesiz vatandaşlarımızla, şehit ve gazi ailelerimizle bir araya gelerek onlarla bayram neşesini ve coşkusunu paylaşmalıyız. Bayram münasebetiyle yola çıkacak olan vatandaşlarımızın da dikkatli olmalarını, hız sınırlarına riayet etmelerini, emniyet kemerlerini takmalarını, uykusuz direksiyon başına geçmemelerini, trafik kurallarına uymalarını bilhassa rica ediyorum. Başta şehit ve gazi ailelerimiz olmak üzere Antalyalı hemşerilerimizin, milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, mutluluk ve barış getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

Muhittin Böcek'in mesajı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de mesajında, bu yıl özlenen ramazanlara bir nebze de olsa ulaşabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl düzenleyemedikleri ramazan etkinliklerinde bu yıl Antalyalılarla birlikte olduklarını bildiren Böcek, "Bu yıl yan yana, el ele, gönül gönüle vererek ramazan ayının maneviyatını paylaştık. Sevgi, saygı, hoşgörü, birlik ve beraberlik içerisinde geçirdiğimiz ramazan ayının ardından şimdi de ramazan bayramımızı kutlayacağız. Bu yıl nihayet uzun bir aradan sonra bayramı doya doya yaşayabileceğiz. Pandemi önlemlerinin sona ermesi ile birlikte büyüklerimizin ellerinden öpebilecek, sevdiklerimizle kucaklaşarak bayramlaşmalarımızı gerçekleştireceğiz. Hemşehrilerimizin özlediğimiz bayram coşkusunu yaşayabilmesi, sevdikleriyle buluşabilmesi için bayram boyunca resmi plakalı otobüslerimiz, Antray ve nostalji tramvayımız ücretsiz olacak." ifadelerine yer verdi.