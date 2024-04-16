Antalya Valisi Teleferik Kazası Yaralıları Ziyaret Etti

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Konyaaltı ilçesindeki teleferik kazasında yaralananlara "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şahin, Sarısu mevkisinde bulunan Tünektepe Teleferik Tesisi'nde 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 3 kişiyi hastanede ziyaret etti.

Yaralılara "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Şahin, sağlık durumları hakkında da doktorlardan bilgi aldı.

Şahin, havada asılı kalan 24 kabinde bulunanları kurtarma çalışmaları sırasında ekiplerin olağanüstü mücadele gösterdiğini belirtti.

Devletin ilgili tüm kurumlarıyla kazanın takipçisi, kazazedelerin de destekçisi olduğunu ifade eden Şahin, kazanın sebebinin ve sorumlularının araştırıldığını, adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.