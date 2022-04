Antalya Valisi sanayi esnafından, genç çırakların okuyabilmesi için destek istedi

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, sanayide çırak olarak çalışan gençlerin lise diploması alabilmesi için haftada bir gün Mesleki Eğitim Merkezi'ne (MESEM) gitmeleri gerektiğini belirterek, firma sahiplerinden bu konuda gerekli desteği sağlamalarını istedi.

Yazıcı, Antalya Esnaflar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'ni ziyaret ederek esnaf ile bir araya geldi.

Antalya'nın önemli üretim kentlerinden biri olmasında sanayi sitelerinin de rolü olduğunu belirten Yazıcı, yerli ve milli sanayi ileriye taşımak için her türlü çalışmaya destek verdiklerini bildirdi.

Esnafı MESEM hakkında bilgilendiren Yazıcı, sanayide çıraklık eğitiminde çalışan gençlerin de okumaları, kendilerini yetiştirmeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca lise diploması alabilmeleri için haftada bir gün MESEM'e gitmeleri gerektiğini anlatan Yazıcı, firma sahiplerinden bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

Gençlerin okumasına kolaylık sağlamaları gerektiğini ifade eden Yazıcı, "Eleman, işin ustasını bulmak artık iyice zorlaştı. Bu yüzden MESEM'de eğitim alan ve sizin yetiştirdiğiniz çocuklarımız çok kıymetli lütfen bu konuda yardımlarınızı esirgemeyin." ifadesini kullandı.

Küçük Sanayi Sitesi'nde araç tamiri, kaporta ve boya işlemleri yapılan Çiğdem Koşan'ın işlettiği firmayı ziyaret eden Yazıcı, şunları kaydetti:

"Halk arasında 'erkek işi' diye anılan oto tamirini bir kadın olarak başarıyla yapmanızla gurur duydum. Kadınlara istihdam alanında olduğu gibi her alanda devlet olarak destek vermeye devam ediyoruz. Kadınların yaşamın her aşamasında etkin rol alması, engellerle karşılaşmadan hem sosyal hem de ekonomik olarak güçlü olması, toplumun güçlü olması demektir. Güçlü kadınlar güçlü aileyi güçlü Türkiye'yi oluşturacaklardır. Bu yüzden her iş kolunda kadınları görmek beni çok mutlu ediyor."