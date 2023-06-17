Antalya Valisi Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 41. yıl dönümünü kutladı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 41. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Yazıcı, mesajında, her türlü iklim ve koşulda, üstün bir vazife anlayışı ile görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 41. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yazıcı, mesajında, her türlü iklim ve koşulda, üstün bir vazife anlayışı ile görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Yazıcı, şunları kaydetti:

" Sahil Güvenlik Komutanlığı, denizlerimizde güvenlik ve can emniyetinin sağlanması, yasa dışı göç ve kaçakçılıkla mücadele, doğal afetlerde yardım, yasa dışı su ürünleri avcılığı ve deniz kirliliği ile mücadele, stratejik öneme haiz tesislerin korunması, arama kurtarma görevlerini büyük bir başarı ile yerine getirmektedir. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde sahil ve deniz yetki alanlarımızın emniyetinin sağlanmasında ve ulusal çıkarlarımızın korunmasında 41 yıldır en büyük güvencemiz olan Sahil Güvenlik Komutanlığımız, üstlenmiş bulunduğu görev ve sorumlulukları, her kademedeki nitelikli ve donanımlı personeliyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılarının devam edeceğine inancımız tamdır."