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Antalya Valisi'nden Yeni Yıl Mesajı: 2025'e Umutla Bakıyoruz

Antalya Valisi'nden Yeni Yıl Mesajı: 2025'e Umutla Bakıyoruz
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Antalya Valisi Hulusi Şahin, yeni yıl dolayısıyla yaptığı açıklamada, birlik ve beraberlik içinde şehri daha ileri taşımak için çalışacaklarını ve 2025 yılının yeni hedefler ve umutlar getirmesini temenni etti.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, acısıyla, tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktıklarını, yeni umutlar, hedefler ve beklentilerle yeni yıla girmenin heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

2024 yılında birlik ve beraberlik içinde turizmden tarıma, sanayiden, teknolojiye, eğitimden sağlığa şehrin daha ileriye taşımak için hep birlikte çalıştıklarını belirten Şahin, "Şehrimizin marka değerine güç katarak birçok alanda yeni rekorlar tazeledik. Şimdi hep birlikte umutlarımızı tazelediğimiz ve hayallerimizi yeniden şekillendireceğimiz yeni bir başlangıca, 2025 yılına merhaba diyoruz." ifadesini kullandı.

Tarih, doğa ve kültür harmanı güzel Antalya'nın, 2025 yılında da daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışacaklarını vurgulayan Şahin, mesajında şunları kaydetti:

"Turizmde marka değerimizi yükseltirken tarım, teknoloji ve tüm sektörlerde Antalya'mızın güçlü potansiyelini, yüksek hedeflerimizle birleştirmeye devam edeceğiz. Ayrıca kültür ve sanat etkinlikleriyle, festivallerle Antalya'nın renklerini ve değerlerini tüm dünyaya tanıtmayı sürdüreceğiz. Hepsinden önemlisi en kıymetli hazinemiz biricik evlatlarımıza daha iyi bir eğitim öğretim imkanı sunmak için yatırımlarımıza ve projelerimize devam edeceğiz. Birlikte dünyanın en güzel şehrine her alanda en güzeli, en yakışanı sunacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, 2025 yılının yeni iyiliklere, yeni sevinçlere ve büyük hedeflere açılan bir kapı olmasını yürekten temenni ediyor, aziz milletimin ve tüm Antalyalı hemşerilerimin yeni yılını en kalbi duygularımla kutluyorum."

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
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