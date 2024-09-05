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Antalya Valisi Hulusi Şahin İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

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Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında düzenlenen toplantıda, ağustos ayına ilişkin güvenlik verileri paylaşıldı. Kaçakçılık, organize suçlar, asayiş suçları, narkotik suçlar, terör suçları, göçmen kaçakçılığı ve siber suçlarla mücadelede yapılan operasyonlar ve elde edilen sonuçlar açıklandı. Ayrıca turizm sektöründe başarılı bir sezon geçirildiği belirtildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında, "İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Şahin, valilik binasındaki toplantıda, ağustos ayına ilişkin verileri paylaşarak, kentin huzur ve güvenliğinin öncelikli konulardan biri olduğunu söyledi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında ağustosta 204 operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Şahin, 248 şüpheliye işlem yaptıklarını ve bunlardan 8'inin tutuklandığını ifade etti.

Asayiş suçları kapsamında geçen ay 12 bin 517 olay gerçekleştiğini ve bu olayların yüzde 95,5'inin aydınlatıldığını bildiren Şahin, il genelinde toplamda 1 milyon 441 bin kişinin sorgulandığını vurguladı.

Şahin, narkotik suçlara yönelik 863 operasyon yapıldığına hatırlatarak, 932 şüpheliye işlem yapıldığını ve bunların 72'sinin tutukladığını, 37 kilo 2 gram esrar, 6 kilo 500 gram kokain, 6 kilo eroin, 2 bin 305 sentetik ecza, farklı kilogramlarda sentetik uyuşturucu ve 1363 kök kenevir ele geçirildiğini belirtti.

NARVAS projesi kapsamında 353 ihbara istinaden, 349 uygulama yapıldığını dile getiren Şahin, terör suçlarına yönelik 50 operasyon gerçekleştirildiğini, 7 şüphelinin tutuklandığını söyledi.

Göçmen kaçakçılığıyla ilgili bilgileri de paylaşan Şahin, kaçakçılığı engellemeye yönelik teknik ve fiziki imkanların her geçen gün arttırıldığını, bu kapsamda 3 şüphelinin tutuklandığını ve suça karışan 167 kişi hakkında adli işlem yapıldığını ifade etti.

Vali Şahin, mobil göç noktalarında toplamda 18 bin 570 yabancı uyruklunun sorgulandığını ve 64 farklı uyruklarda kişinin sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildiğini aktardı.

Siber suçlarla mücadele kapsamında 17 operasyon gerçekleştirildiğini bildiren Şahin, operasyonlarda yakalanan 79 şüpheliden 36'ünün tutuklandığını 34'ünün de adli kontrol şartıyla 9'unun ise serbest bırakıldığını ve 4 şüphelinin de firari olarak arandığını vurguladı.

İl genelinde ağustos ayında 2 bin 477 trafik kazası meydana geldiğini ve 10 kişinin öldüğünü ifade eden Şahin, denetimlerde 98 bin 162 kişiye idari para cezası uygulandığını, 2 bin 867 aracın trafikten men edildiğini duyurdu.

Sahil güvelik olaylarında ise ağustosta 3 bin 114 saat seyir icra edildiğini söyleyen Şahin, şunları kaydetti:

"251 mevzuata aykırı çalışan gemi, tekne ve işletmeye yasal işlem uygulandı. Tekne kontrollerinde uyuşturucu kullanan 2 kişiye adli işlem yapıldı, usulsüz içki satışı ve sunumu yapan 7 deniz aracına işlem yapılarak 600 alkol ürününe el konuldu. 4 arama kurtarma ile 3 tıbbi tahliye görevi icra edildi. Bu görevlerde 8 kişi sağ olarak kurtarıldı, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı."

Turizm açısından bir önceki yıl verilerini geride bırakan bir tablo olduğunu ifade eden Şahin oldukça başarılı bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Öte yandan basında çıkan kayıp çocuklara ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını aktaran Şahin, "Kaybolmuş, günlerce haftalarca ulaşılamamış Narin çocuğumuz gibi bir kayıp rakamı söz konusu değildir. Kamuoyununu 1200 çocuğun kaybolduğu haberleriyle korkutmanın bir anlamı yok. Gerçek tamamen başkadır." dedi.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Tolga Coşkun ile İl Emniyet Müdürü İlker Arslan da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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