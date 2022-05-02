Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve diğer protokol üyeleri vatandaşla bayramlaştı - Haberler

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Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve diğer protokol üyeleri vatandaşla bayramlaştı

AA - Oktay Özden - Güncel
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Antalya Valisi Ersin Yazıcı başkanlığındaki il protokol üyeleri bayramlaşma programına katıldı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı başkanlığındaki il protokol üyeleri bayramlaşma programına katıldı.

Kent protokolü ve çok sayıda kişi, Ramazan Bayramı namazı için Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde bir araya geldi.

Namazdan sonra cami avlusunda bayramlaşma programına katılan Vali Yazıcı, yaptığı açıklamada, omuz omuza saf tutarak Antalyalılarla bayram namazı kılıp, bayramlaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

AA / Oktay Özden - Güncel

Akdeniz Üniversitesi, Ramazan Bayramı, Antalya Valisi, Ersin Yazıcı, Güncel, Haberler

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