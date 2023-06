Antalya Valisi Ersin Yazıcı Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yazıcı, mesajında, koşulsuz sevgi ve fedakarlığın en büyük sembolünün babalar olduğunu belirtti.

Türk aile yapısının temel direği olarak adlandırılan babaların, evlatlarını en güçlü şekilde geleceğe hazırladığını vurgulayan Yazıcı, onların gurur duyacakları evlatlar olmanın babalar için en büyük armağan olduğunu vurguladı.

Vali Yazıcı, şunları kaydetti

"Varlıklarıyla deniz feneri gibi bizlere doğru yolu gösteren babalarımız, ailesinin mutluluğu, huzuru ve onurlu bir yaşam sürmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan en kıymetli varlıklarımızdır. Yüreklerindeki sevgi ve şefkat ile bütün ailesini sarıp sarmalayan babalarımız, hayat tecrübeleri ile bize rehberlik ederek, yaşamları boyunca bizleri üzebilecek her konuda üzerimize kalkan olurlar. Babalar çocuklarının koruyucu melekleri, pelerinsiz kahramanları, rol modeli, varlığı, duruşu ve cömertliğinden her zaman güç ve kuvvet aldığımız dayanağımızdır. Yaşamımızın her anında varlıklarıyla bizlere güç veren, başta bin bir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını, aziz vatanımızın bekası için feda eden şehit babaları olmak üzere, tüm babaların 'Babalar Günü'nü kutluyorum."