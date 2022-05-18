Antalya Valiliğinden dolandırıcılık vakalarına karşı uyarı - Haberler

Antalya Valiliği, kamu kurumları yöneticilerinin ismi kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarı açıklaması yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı iş adamları ve hayırseverleri telefonla arayan kişilerin, Vali Ersin Yazıcı ve Antalya Valiliği adlarını kullanarak, çeşitli gerekçelerle para talebinde bulunup dolandırıcılık yapmaya çalıştıklarının tespit edildiği belirtildi.

Valiliğin hiçbir şekilde insanları arayarak para istemeyeceğinin aktarıldığı açıklamada, "Tüm halkımızı duyarlı olmaya ve bu tür şeylere itibar etmemeye davet ediyoruz. Bu tür durumlarda mutlaka güvenlik güçleri ile irtibata geçerek dolandırıcıların yakalanmasını sağlayabiliriz." ifadeleri kullanıldı.

Her geçen gün yeni bir yöntemle insanları aldatmaya çalışan dolandırıcılara karşı, vatandaşların bilinçlendirilmesi ihtiyacının ortaya çıktığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bazı hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir. Kurumsal kimliğinden ve güvenliğinden emin olunmayan telefon görüşmelerinde kimlik numarası, adres bilgisi, banka hesabı ve kredi kartı bilgileri kesinlikle paylaşılmamalıdır. Telefon görüşmeleri esnasında arka plandan gelen telsiz seslerine veya benzeri senaryolara itibar edilmemelidir, Vatandaşlarımızın böyle bir durumla karşılaşmaları halinde, vakit geçirmeden 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları ya da en yakın kolluk birimlerine müracaat etmeleri gerekmektedir."