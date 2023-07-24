Antalya Valiliği Dolandırıcılık Uyarısı

Antalya Valiliği, bazı şahısların kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapmaya çalıştığını duyurdu. Vatandaşlar, bu tür taleplere itibar etmemeleri ve yetkililere bildirmeleri konusunda uyarıldı.

Antalya Valiliği bazı şahısların kendisini vali, mülkiye müfettişi, vali yardımcısı, kaymakam veya farklı ünvanlarda kamu görevlisi olarak tanıtarak, çeşitli bahanelerle para talebinde bulunarak dolandırıcılığa teşebbüs ettikleri konusunda vatandaşı uyardı.

Açıklamada, herhangi bir kamu kurumunun veya kamu görevlisinin vatandaşlardan, telefon, e-posta veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla kesinlikle para talebinde bulunamayacağı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu şekilde herhangi bir kamu görevlisinin adı kullanılarak yardım talebinde bulunan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın 112 acil çağrı hattına ihbarda bulunmaları ya da ilgili kolluk birimlerine müracaatta bulunmaları önemle rica olunur" denildi. - ANTALYA