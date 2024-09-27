Antalya Turizmi Eylül ve Ekim'de Patlama Yaşıyor

BU yaz döneminde savaşlar, Avrupa Futbol Şampiyonası ve olimpiyatlar sebebiyle beklenen yoğunluğu yaşayamayan Antalya turizmi, eylül ve ekim aylarında yaz aylarından daha yoğun talep görüyor. Bu iki ayda sadece Almanya'dan 1 milyonun üzerinde turist bekleniyor. Turizmciler yüksek sezon hareketliliğinin 15 Kasım'a kadar süreceğini açıkladı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya'da 24 Eylül itibarıyla gelen turist sayısının 13 milyon 500 bini aştığını, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8'lik artışa denk geldiğini söyledi. Kavaloğlu, "Zor başlayan bir dönemi yine iyi bir şekilde atlatıyoruz diyebiliriz. Yine Ruslar birinci, Almanlar ikinci, İngilizler üçüncü, Polonya dördüncü sırada. Almanların özellikle FTI'ın iflasıyla birlikte ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Almanya'da yapılması sebebiyle haziranın ikinci yarısı, temmuzun ikinci yarısı arasındaki bir dönemde Almanların gelişlerinde azalma oldu. FTI, Türkiye'ye 1 milyon turist getiriyordu. 3 Haziran'da iflas ettiğinde sadece Antalya'ya satılmış 370 bin kişilik rezervasyonu vardı. Almanya'daki sigorta şirketi biraz ağırdan aldığı için açıkçası temmuz ayının üçüncü haftası itibarıyla paraları geri ödemeye başladı. ve bu anlamda 370 bin kişinin tamamı tercihen Antalya'ya gelemedi" dedi.

'1 MİLYONUN ÜZERİNDE ALMAN GELECEK'

Sigorta şirketi ödemeleri yaptıktan sonra eylül, ekim aylarında rezervasyon artışı gözlemlediklerini anlatan AKTOB Başkanı Kavaloğlu, "Dolayısıyla özellikle eylül ve ekim ayları toplamında Antalya'ya 1 milyonun üzerinde Alman gelecek. Ekim ayında hem iklim şartlarının iyi gidiyor olması, hem Almanya'nın güz tatili dediğimiz dönem, sonrasındaki Hollanda ve Belçika'nın tatil programının tamamen ekimde peş peşe gelmesi sebebiyle ekim ayında da güzel sezon kapanışı yapacağız" diye konuştu.

'SEZON KASIM- ARALIK'A UZUYOR'

İklim şartları izin verdiği sürece kasım ayında da Antalya'nın çok güzel olduğunu dile getiren Kavaloğlu, "Dolayısıyla Avrupa'daki tur operatörlerinin, Rusya'daki tur operatörlerinin uçak kapasitelerini kasım ve aralıkta da belli bir oranda devam ettiriyor olmaları sezonun uzamasına sebep olacak. Açıkçası bu anlamda kış için de bir parça umutlandık. Çünkü bildiğiniz gibi FTI Türkiye'ye ve Antalya'ya çok konsantre bir tur operatörüydü. ve kış aylarında da çok ciddi bir operasyonu vardı. Bu anlamda en az FTI kadar kış aylarında Antalya'ya ve Türkiye'ye operasyon yapabilme kapasitelerini artırmalarını bekliyoruz" dedi.

'YURT İÇİ PAZARDA ERKEN REZERVAZSON CİDDİ İVME SAĞLAYACAK'

2025 yılı rezervasyonlarına ilişkin bilgiler de veren Kavaloğlu, "En erken rezervasyonu İngilizler yapar. Daha sonra Almanlar. Fakat bizim açımızdan şöyle bir avantaj doğdu. Açıkçası yurt içi pazar da erken rezervasyon eğiliminde. Dolayısıyla ekim ayının başı itibarıyla 2025 yılındaki Türk lirası fiyatlarını lanse edecek oteller. Bu anlamda en erken alanın en indirimli fiyata tatil yapabildiği otelleri tüketici tercih edecek. 2024 sezonunda da erken rezervasyon yaptırıp en iyi fiyatı elde ettiğini düşünen tatilci profili yine erken rezervasyon yaptıracak. Yurt içi pazarda erken rezervasyon ciddi ivme sağlayacak diyebiliriz" diye konuştu.

'YÜKSEK SEZON BİTTİ DİYEMEYİZ'

Yaz dönemine göre daha yüksek yoğunluk yaşandığını belirten 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü İsmail Çağlar ise "Aslında yüksek sezon bitti diyemeyiz. Daha büyük bir kapasite ve yoğunlukla devam ediyoruz. Oteller tamamen dolu, hatta fazlasıyla dolu. 'Hayır' dediğimiz misafirlerimiz de var üzülerek. Yazın sezon çok iyi başlamıştı. 'Üç bayram' sloganıyla başladık. Yüksek sezona geldiğimizde savaşların olumsuz etkisi, Avrupa Futbol Şampiyonası ve Olimpiyat Oyunları'nın negatif etkileri oldu. Sanki yazın özrünü şimdi kabul ediyoruz ve dolu dolu gidiyor. Önümüzdeki ay da çok güzel görülüyor. Verilere baktığımızda sanırım kasım ayının 15'ine kadar sezon devam edecek. Özellikle yüksek sayıda İngiliz misafir ağırlayacağız. Şu an için Rus ve Alman sayı olarak birinci sırada. Onları İngiliz misafirlerimiz takip ediyor. Çok mutluyuz" dedi.

GÜZEL BİR 2025 GÖRÜNÜYOR

Antalya'da havanın da çok iyi gittiğine değinen Çağlar, "Sezonun bu şekilde iyi olmasından mutluyuz ve böyle devam edeceğini de ümit ediyoruz. Sezon bitmedi. Sadece okulların açılması sebebiyle şu an iç pazarda bir durgunluk var. Bu da bizim beklediğimiz bir konuydu. Şu an yurt dışına ağırlıklı çalışıyoruz. Son iki yılda fiyat artışları belli bir oranda güçlü olarak yapılmıştı ama önümüzdeki yıl fiyatların biraz daha stabil hale geleceğini görüyoruz. Problemler olmazsa bugünün şartlarında güzel bir 2025 yılı geliyor diye görüyoruz" diye konuştu.