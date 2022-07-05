Antalya, turizmde Akdeniz'in 1 numarası

PANDEMİ sürecinin ardından Antalya, 2022 yılı Haziran ayında misafir ettiği 1 milyon 875 bin turistle Akdeniz havzasında 1 numara oldu. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, kentin en yakın rakibi Mayorka'nın haziranda 1 milyon 570 bin turiste ulaştığını kaydetti.

Turizm sektörünün Türkiye'deki en önemli kenti Antalya'da, haziran ayında yeni rekorlar kırıldı. Yılın ilk 6 ayında 4 milyon 284 bin turist ağırlanan kentte, haziranda ise 1 milyon 875 bin turiste ulaşıldı. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Yavuz, Antalya'ya gelen turistlerin ülkelere göre dağılımı ve Akdeniz havzasındaki rakiplerine göre durumunu değerlendirdi.

Dünya turizminde 1000'den az gelişler değerlendirme dışı bırakıldığında, 42 ülkedeki turist sayılarının ilk 6 ayda 2019'u geçtiğini dile getiren Recep Yavuz, Akdeniz çanağındaki destinasyonlara bakıldığında ise haziran ayı verilerine göre Antalya'nın 1 numara olduğunu belirtti. Yavuz, "2022 yılında da Antalya ve Mayorka Akdeniz'de liderliğe oynuyor. Her iki destinasyon da haziran ayında 2 milyon sınırına yaklaştı. Haziran ayında Antalya'ya 1 milyon 875 bin, Mayorka'ya ise 1 milyon 570 bin turist geldi. Akdeniz'deki diğer önemli tatil beldeleri haziran ayında yarım milyon civarında kaldılar" diye konuştu.