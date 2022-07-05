Son dakika haberleri: ANTALYA TÜNEKTEPE'DEKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ Bir son dakika haberine göre YANGIN SÖNDÜRÜLDÜAntalya Tünektepe'de orman yangını (2)Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Tünektepe mevkisinde saat 17.00 sıralarında başlayan orman yangınına 4 uçak ve 5 helikopterle havadan müdahale edildi. YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Antalya Tünektepe'de orman yangını (2) Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Tünektepe mevkisinde saat 17.00 sıralarında başlayan orman yangınına 4 uçak ve 5 helikopterle havadan müdahale edildi. Sarp arazi yapısı nedeniyle 7 arazöz de yangın bölgesine yakın noktada önlem alarak bekledi. 1 hektarlık alanda etkili olan yangın 45 dakikada kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması yapılıyor. (DHA) Demirören Haber Ajansı / Güncel Konyaaltı Antalya Güncel Haberler Son Dakika

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