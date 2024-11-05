Üye Girişi
Haberler

Antalya Tatili Sonrası Ölümlü Kaza: İneci Çifti Hayatını Kaybetti

Antalya Tatili Sonrası Ölümlü Kaza: İneci Çifti Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da ters yönde giden bir otomobille çarpışan Hakan ve Esmanur İneci çifti hayatını kaybetti. Çiftin, kazadan önce hediye kazandıkları 3 günlük Antalya tatiline gittikleri öğrenildi.

ANKARA'da ters yönde giden otomobilin neden olduğu kazada hayatını kaybeden Esmanur (35) ve Hakan İneci (42) çifti son yolculuğuna uğurlandı. Çiftin, hediye kazandıkları 3 günlük Antalya tatiline gittikleri ortaya çıktı.

Ankara-Eskişehir kara yolu Balıkuyumcu mevkisinde 3 Kasım sabahı meydana gelen kazada, Eskişehir yönüne giden Hakan İneci yönetimindeki 06 CAP 977 plakalı otomobil, ters yönde giden bipolar hastası Ramazan Güven'nin kullandığı 27 SE 946 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada Ramazan Güven ile Hakan İneci ve eşi Esmanur İneci hayatını kaybetti. İneci çiftinin çocukları K.İ. (10) ve E.İ. (2) ise kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan K.İ.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hakan ve Esmanur İneci çiftinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cimşit Camisi'nde öğlen vakti kılınan cenaze namazına çiftin ailesi ve yakınları katıldı. Yakınları, çiftin tabutlarına sarılarak gözyaşı döktü. Cenazeler, daha sonra Çimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hakan İneci'nin iş yerinde motor yağı sattığı ve bir marka tarafından ailesi ile birlikte 3 gün Antalya'da tatil hakkı kazandığı ortaya çıktı. Esmanur İneci'nin eşine, 'Gitmeyelim' dediği ama Hakan İneci'nin 'Çocuklara değişiklik olur, hava alırlar' dediği öğrenildi.

Haber-Kamera: Umutcan ÖREN-Celal ATALAY/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

 69 milyon muamması yanıt bulmadan yeni iddia: Ankara Büyükşehir'den 71 milyonluk konser

Ankara Büyükşehir'den 71 milyonluk konser

 ABD yeni başkanını seçiyor! İşte ilk sandıktan çıkan sonuç ve 7 salıncak eyalette son durum

İşte ilk sandıktan çıkan sonuç ve 7 salıncak eyalette son durum
'İstismar ediliyor' dediği Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye karşılık geldi

"İstismar ediliyor" dediği Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye karşılık geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Onuralp Bitim kimdir, hangi takımda oynuyor? 5-6 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 6 Kasım Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Masterchef Suna kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef Suna Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi? Masterchef 2024 Eray Aksungur Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Mesleği Ne? Salı günü hangi diziler var? 5 Kasım Salı TV'de bu akşamki diziler Masterchef Sefa kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef Sefa Okyay Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Masterchef Tanya kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef Tanya Kilitkayalı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi? KOSKİ Konya su kesintisi! 5-6 Kasım Selçuklu, Meram, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, Nurdağı 5-6 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Holding dizisi ne zaman başlıyor ATV?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.