ANTALYA Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düşen kadın, ağır yaralandı
ANTALYA Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düşen kadın, ağır yaralandı.
ANTALYA Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düşen kadın, ağır yaralandı
ANTALYA Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düşen kadın, ağır yaralandı
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