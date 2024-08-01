(ANKARA) - Orman Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Antalya Serik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Orman Genel Müdürlüğü'nün son paylaştığı bilgilere göre, Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.