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Antalya Serik'te Akıllı Kavşak Projesi Hayata Geçiyor

Antalya Serik'te Akıllı Kavşak Projesi Hayata Geçiyor
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Antalya'nın Serik ilçesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yatırımlarıyla iki ayrı noktada 'akıllı kavşak' yapılacak. Proje, trafik akışını güvenli ve rahat hale getirmeyi hedefliyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde iki ayrı noktaya "akıllı kavşak" yapılacağı bildirildi.

Serik Sanayi Kavşağı'nda, Karayolları 13. Bölge Müdürü Hasan Sarıoğlan, AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker, MHP Serik İlçe Başkanı Osman Üstünmet, belediye meclis üyeleri ile birlikte bilgilendirmelerde bulundu.

AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker, gazetecilere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Serik'e yatırımlarının devam ettiğini belirterek, "Şehrimizin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlarımıza daha güvenli bir trafik akışını sunmak amacıyla yeni düzenleme ile bölgedeki trafik akışının daha güvenli ve rahat hale gelmesi hedefleniyor." dedi.

"Akıllı kavşak" projesi ile Sanayi ve Karadayı Kavşaklarında daha güvenli, rahat ve kısa süreli geçiş sağlanması hedefleniyor. Ayrıca D 400 kara yolunun Serik geçişi bölümüne de 2 yada 3 üstgeçit yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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