Antalya Serik'e 48 Yeni Orman Personeli Atandı

Antalya Serik'e 48 Yeni Orman Personeli Atandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serik Orman İşletme Müdürlüğü, yangınlarla mücadele kapsamında 48 yeni personel atadı. Atanan personel, ilk yardım ve yangın mücadelesi eğitimlerini tamamladı.

Antalya'nın Serik ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü kadrosuna 48 yeni personel atandı.

Serik Orman İşletme Müdürü Hüseyin Oğuzhan Okudan, yaptığı açıklamada, yangınlarla mücadele çalışmaları kapsamında teşkilatın daha da güçlendirildiğini belirtti.

Bu doğrultuda ilçeye 13 arazöz operatörü, 1 grayder operatörü, 34 orman işçisi atandığını aktaran Okudan, personelin ilk yardım, yangınla mücadele eğitimlerini tamamlandıklarını ve göreve hazır hale geldiklerini bildirdi.

Serik Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli personel sayısının 121'e ulaştığını belirten Okudan, "Yangınsız bir sezon diliyoruz. Vatandaşlarımızdan da gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
Batman'da restorasyon ekibi şarampole yuvarlandı: En az 3 ölü

Can pazarı! Restorasyon ekibi şarampole yuvarlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanlış duymadınız! Fenerbahçe yıldız futbolcuya neredeyse 60 kat zam yaptı

Fenerbahçe yıldız futbolcuya neredeyse 60 kat zam yaptı
Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu

Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu
Anlaşmanın eli kulağında! Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Turan'ın takımına gidiyor

Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Turan'ın takımına gidiyor
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı

Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı
Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu

Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu
Bitti bu iş! Mostafa Mohamed'in yeni takımı hayırlı olsun

Bitti bu iş! Mostafa Mohamed'in yeni takımı hayırlı olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.