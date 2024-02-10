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Antalya Serbest Bölge'deki Yat Üretim Tersanesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

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Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren yat üretim tersanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, olay yerine giderek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı, inceleme gerçekleştirdi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmalar sürüyor.

Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren yat üretim tersanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Konyaaltı ilçesindeki Serbest Bölge'de yat imalatı yapılan tersanede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 15 itfaiye aracı ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait 6 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, olay yerine giderek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı, inceleme gerçekleştirdi.

Bazı fabrika çalışanları ile Serbest Bölge yöneticileri de söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.

"Şükürler olsun ki can kaybımız, yaralımız yok"

İl Emniyet Müdürü Çevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk aldıkları bilgiye göre tersanenin saat 18.30 civarında kapandığını ve 45 dakika sonra yangın ihbarı geldiğini söyledi.

Hızlıca tüm ekipleri bölgeye sevk ettiklerini anlatan Çevik, şunları kaydetti:

"İtfaiye ve polis ekiplerimizi sevk etmek suretiyle yangını kontrol altına almaya çalıştık. Şükürler olsun ki can kaybımız, yaralımız yok. Ancak içeride bakım ve kontrolü yapılan iki tekne, ayrıca yapımı devam eden iki olmak üzere 4 teknenin yandığı söz konusu. İtfaiye ve emniyet ekiplerimiz yoğun tazyikli su sıkıyor. Yangının tamamen söndürülmesi için yoğun çalışma yürütülüyor. Alevlerin çevredeki fabrikalara sıçraması önlendi."

"Soğutma çalışmalarımız devam ediyor"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından, Serbest Bölge'deki yat imalathanesinde akşam saatlerinde çıkan yangına 15 itfaiye aracı ve kurumların desteğiyle anında müdahalede bulunduklarını belirtti.

İş yeri zarar görenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Böcek, "Yangını kontrol altına aldık, soğutma çalışmalarımız devam ediyor." paylaşımında bulundu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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