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Antalya Serbest Bölge'deki yat firmasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya Serbest Bölge'deki yat firmasında çıkan yangın kontrol altına alındı

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Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren yat firmasında çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren yat firmasında çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Firmanın tersane kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Çeşitli kurumların ekipleri de yangın söndürme çalışmasına katıldı.

Söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopter de havadan destek verdi.

Yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı. Ekiplerin yangın yerinde soğutma çalışması ise sürüyor.

Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu yangın nedeniyle gökyüzünü saran siyah bulut kentin birçok noktasından görüldü.

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Kaynak: AA / Oktay Özden - Güncel

İtfaiye Antalya Güncel Haberler

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