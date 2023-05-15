Antalya Serbest Bölge'deki yat firmasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Güncel Haberler
Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren yat firmasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren yat firmasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Firmada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlere müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Söndürme çalışmalarına bir helikopter de havadan destek veriyor.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Güncel