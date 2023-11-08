ANTALYA-SENFONİ İLE NEŞET ERTAŞ TÜRKÜLERİ' ANTALYALILARI MEST ETTİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Antalya'da gerçekleştirilen 'Antalya Kültür Yolu Festivali'nin 4'ncü gününde 'Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri' konseri düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Antalya'da gerçekleştirilen ' Antalya Kültür Yolu Festivali'nin 4'ncü gününde 'Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri' konseri düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen coşkulu konserde Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO) sahne aldı. Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Eray İnal'ın orkestrayı yönettiği konserin solistleri ise ses sanatçıları Nilgün Kızılcı ile İsmail Altınsaray oldu. Konsere 2012 yılında yaşamını yitirmiş olan ünlü sanatçı Neşet Ertaş sevenlerinin ilgisi oldukça yoğun oldu. UNUTULMAYAN TÜRKÜLER

Solist sanatçılar Nilgün Kızılcı ile İsmail Altınsaray, önce usta sanatçı Neşet Ertaş'ın yaşamından kesitleri anlattı. Kızılcı-Altınsaray ikilisi, ilkokul öğrencisi iken müziğe atılmış, ilk plağı ise 'Neden Garip, Garip Ötersin Bülbül' olan Ertaş'ın zihinlerde yer etmiş 'Ah Yalan Dünya', 'Cahildim', 'Neredesin Sen', 'Hata Benim', 'Zahidem', 'Yazımı Kışa Çevirdin', 'Bağa Gel Bostana Gel', 'Tatlı Dile Güler Yüze', 'Evelim Sen Oldun', 'Mühür Gözlüm', 'Gönül Dağı' gibi birçok türküsünü seslendirdi. İZLEYİCİDEN ALKIŞ YAĞMURU

Cumhuriyet Meydanı gönüllere taht kuran sanatçı Neşet Ertaş'ın türküleriyle yankılanırken keyifli bir akşam yaşayan izleyiciler, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası üyeleri, şef Eray İnal, solistler Nilgün Kızılcı- İsmail Altınsaray'da alkış yağmuru altında sahneden ayrıldı.