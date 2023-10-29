Antalya semalarında Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 500 dronla ışık gösterisi

Antalya'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 500 dron ile ışık gösterisi gerçekleştirildi.

Antalya'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 500 dron ile ışık gösterisi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesince, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlama programında şarkıcı Sefo sahne aldı.

Konser sonrası havalanan yüzlerce dron ile gökyüzünde Atatürk'ün imzası, 100. yıl logosu, 29 Ekim 1923 yazısı, Türk bayrağı ve Atatürk'ün silüeti oluşturuldu.

Katılımcılar, gösteriye ellerindeki Türk bayrakları ve telefon ışıklarıyla eşlik etti.

Programa Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile halk ile yerli-yabancı tatilciler katıldı.