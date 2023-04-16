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Antalya semalarında arızalanan uçak güvenli şekilde indirildi

Antalya semalarında arızalanan uçak güvenli şekilde indirildi

Güncel Haberler

Antalya Havalimanı'na inişi sırasında arızalanan uçak, güvenli şekilde indirilerek yolcular tahliye edildi.

Antalya Havalimanı'na inişi sırasında arızalanan uçak, güvenli şekilde indirilerek yolcular tahliye edildi.

British Airways'in Londra Gatwick - Antalya seferini gerçekleştiren A320 tipi uçakta Antalya'ya Havalimanı'na inişi sırasında arıza meydana geldi.

Pilotların acil iniş talep ettiği uçağın güvenli şekilde inişi gerçekleştirildikten sonra yolcular tahliye edildi.

Uçağın seferden çekildiği, dönüş seferinin başka bir uçakla gerçekleştirileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

British Airways Londra Gatwick Antalya Güncel Haberler

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