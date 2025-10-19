Antalya Şehir Tiyatroları 2025-2026 Sezonuna Hazırlanıyor

(ANTALYA) - Bu yıl üçü yeni olmak üzere toplam 23 oyunla tiyatroseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Antalya Şehir Tiyatroları, 42'nci kez perdelerini açacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Antalya Şehir Tiyatroları, 2025–2026 sezonuna güçlü bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Şehir Tiyatroları, bu sezon üçü yeni olmak üzere toplam 23 oyunla 21 Ekim'de yeni sezona 'merhaba' diyecek.

Yazar Anthony Horowitz'in kaleme aldığı ve yönetmenliğini Barış Erdenk'in üstlendiği yeni yetişkin oyunu "Ermişler ya da Günahkarlar" isimli yeni oyunla perdelerini açacak Şehir Tiyatroları'nın bu sezon sahneleyeceği yeni oyunları arasında İsveçli yazar Staffan Göthe'nin kaleme aldığı ve Elif Temuçin'in yönetmenliğini yaptığı çocuk oyunu "Bir Şubat Gecesi" de bulunuyor.

Türkiye'nin ilk ve tek kurumsal kukla tiyatrosu olan Antalya Şehir Tiyatroları Kukla Birimi'nin hayata geçirdiği, ünlü yazar Hans Christian Andersen tarafından yazılan ve Martynas Lukosius tarafından yönetilen "Farklı" isimli oyun da Antalya Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunları arasında yer alıyor.

23 oyun sahnelenecek

Şehir Tiyatroları, hem klasik hem de modern eserlerden oluşan zengin repertuvarıyla seyircilere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor. Yeni sezonda ilk kez sahnelenecek üç oyunla birlikte toplamda sahnelenecek 23 oyun arasında 12 yetişkin, 6 kukla ve 5 de gençlik ve çocuk oyunu bulunuyor.

Güncel program ve etkinliklere ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak isteyen sanatseverler, Antalya Şehir Tiyatroları'nın resmi internet sitesi 'ast.gov.tr'yi ziyaret edebilecek.