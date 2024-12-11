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Antalya Şehir Hastanesi'ne 'Anne Dostu Hastane' Ünvanı

Antalya Şehir Hastanesi'ne 'Anne Dostu Hastane' Ünvanı
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Antalya Şehir Hastanesi, 'Bebek Dostu Hastane' ve 'Yenidoğan Yoğun Bakım Bebek Dostu Hastane' unvanlarının ardından 'Anne Dostu Hastane' unvanını da alarak, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefliyor.

Antalya Şehir Hastanesi, "Bebek Dostu Hastane" ve "Yenidoğan Yoğun Bakım Bebek Dostu Hastane"nin ardından "Anne Dostu Hastane" ünvanını da aldı.

Antalya Şehir Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeyi başarıyla tamamlayarak "Bebek Dostu Hastane" ve "Yenidoğan Yoğun Bakım Bebek Dostu Hastane" ünvanlarının ardından, hastanenin "Anne Dostu Hastane" ünvanını da almaya hak kazandığı belirtildi.

Detaylı ve uzun değerlendirme sonrası kazanılan bu ünvanların, vatandaşa sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini de artırdığının bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Anne Dostu Hastane' olmanın temel ilkesi, anneye gebelik sürecinden doğum ve lohusalık dönemine kadar konforlu, hijyenik ve kaliteli koşullarda, mahremiyetine saygı gösterilerek bir hizmet sunulmasıdır. Antalya Şehir Hastanesi olarak, normal doğumu teşvik ederek anne adaylarımıza tıbbi bakım yanında psikolojik ve duygusal destek de sunarak, onları güvenli, rahat ve değerli hissettirmeyi amaçlıyoruz. Bu ünvanlar, hastanemizin annelerimize ve bebeklerimize verdiği önemin bir göstergesi olup, gelecekte de anne ve bebek sağlığını en üst düzeye çıkarmak için hizmet kalitemizi artırarak çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Öte yandan, Antalya Şehir Hastanesi'nde İl Sağlık Müdürü Behzat Özkan'ın katılımıyla düzenlenen törenle hastane yöneticilerine "Anne Dostu Hastane" ünvanının belgesi verildi.

Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım - Güncel
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