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Antalya Sahillerinde Yoğunluk Devam Ediyor

Antalya Sahillerinde Yoğunluk Devam Ediyor
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Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen sakinler ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturarak denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor. Hava sıcaklığının 18 derece olduğu Antalya'da plajlar dolup taştı.

Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu, bazıları denizde yüzdü.

Sömestr tatilinin sona erip okulların açılmasına rağmen Antalya sahillerinde yoğunluk devam etti.

Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldü kentte, güneşli havayı fırsat bilenler Konyaaltı, Sarısu ve Lara plajlarında vakit geçirdi.

Konyaaltı Sahili'nde birçok kişi güneşlendi, bazıları da denize girmeyi tercih etti.

Sporseverler ise kürek sörfü yaptı, bisiklete bindi ve yürüyerek güzel havanın tadını çıkardı.

Bazı aileler ise sahil bandında piknik yaptı.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
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