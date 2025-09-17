Haberler

Antalya Sahillerinde Yaz Yoğunluğu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da eylül ayına rağmen güneşli havayı değerlendiren yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Sıcak hava ve deniz suyu sıcaklığı yaz keyfini yeniden yaşatıyor.

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler, sahil kesimlerinde yoğunluk oluşturdu.

Havanın 33, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 39'a ulaştı.

Eylül olmasına rağmen sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluğa neden oldu.

Bazı turistler ve vatandaşlar denize girerek yüzmenin keyfini çıkardı, bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
Taraftarlar kahroldu! Galatasaray'a Osimhen şoku

Taraftarlar kahroldu! Galatasaray'a Osimhen şoku
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker'in avukatı davayı üstlendi, Minguzzi ailesine gelen tehdit mesajları kesildi

"Filden büyük fil avcısı var" dedirten gelişme: Tehditler bitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.